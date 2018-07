vor 49 Min.

Mehr Wohnungen, mehr Autos, mehr Ärger?

Ein Bauträger will am Leonhardweg insgesamt 27 Wohnungen bauen. Das gefällt längst nicht allen Ratsmitgliedern.

Von Alf Geiger

Erst nach der Sommerpause werden die Pläne eines Bauträgers, der im Leonhardsweg 27 Wohneinheiten errichten will, den Marktrat erneut beschäftigen.

Auf den Grundstücken Leonhardsweg 1 und 4 sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit einer dreigeschossigen Bauweise und einer Tiefe bis zu 13 Metern vorgesehen. Diese Pläne stießen schon in der Juni-Sitzung des Bauausschusses auf Widerstand, weil diese Bebauung einigen Räten als zu massiv erschien. Drei Wohnhäuser sind hier geplant, eines davon könnte problemlos über die Leonhardstraße angefahren werden. Schwieriger ist das aber bei den beiden anderen Wohnblocks, deren Zufahrt über den schmalen Leonhardsweg führen würde. (MZ berichtete).

Der Haken: Für diesen innerörtlichen Bereich gibt es keinen gültigen Bebauungsplan, die Verwaltung muss hier mit „Richtlinien“ arbeiten, wenn nicht ein langwieriges Verfahren zur Aufstellung eines eigenen Bebauungsplan losgetreten werden soll.

Dementsprechend wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderates Anfang Juli ein etwas abgespeckter Plan vorgelegt, doch der löste noch immer keine Begeisterung am Ratstisch aus. Nicht etwa die Wohnbebauung an sich ist einigen Räten dabei ein Dorn im Auge – vielmehr geht es um die Frage, ob der Leonhardsweg mit einer Breite von gerade einmal 2,80 Meter an der engsten Stelle für eine zu erwartende Belastung durch an- und abfahrende Autos der Bewohner nicht viel zu schmal sei. CSU–Rätin Roswitha Siegert hatte da ganz große Bedenken, die sie auch in der letzten Sitzung erneut und deutlich zum Ausdruck brachte. „Wir brauchen in Türkheim zwar dringend neue Wohnungen“, so Siegert. Dies könne der Marktrat aber auch nicht um jeden Preis wollen: „Eine Baugenehmigung kann nur erteilt werden, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind.

Stellplätze, Zufahrt, Sommer- und Winterdienst, Müllabfuhr, Feuerwehrzufahrt müssen geregelt sein“, so Siegert, die mit ihrer Forderung, sowohl in der Bauausschusssitzung als auch in der folgenden Gemeinderatssitzung bei Verwaltung und Gemeinderatskollegen auf taube Ohren stieß.

Dass einige Gemeinderatskollegen dann doch noch ihre Meinung geändert hätten, als kurz vor der letzten Sitzung eine Stellungnahme des Landratsamtes bekannt gegeben worden sei, habe sie in ihrer Ansicht nur noch bestätigt.

Die Verwaltung wurde beauftragt, das Gespräch mit den Fachbehörden und dem Bauträger zu suchen. Auch die Anlieger in der unmittelbaren Nachbarschaft sollen noch einmal angehört werden.

Erst im Herbst soll der Gemeinderat nun endgültig entscheiden, ob hier die geplante, dichte Bebauung möglich ist oder ob die Bedenken wegen möglicher Verkehrsprobleme nicht wichtiger sind als eine schnelle und unbürokratische Genehmigung im Sinne des Bauträgers. Entsprechende Gespräche, auch mit dem Landratsamt, laufen bereits.

