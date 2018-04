04:11 Uhr

Mehr als drei Jahre ohne Mama

Seit 2014 lebt die 13-jährige Sara bei ihrer Tante in Mindelheim. Ihre Mutter und Geschwister dürfen. Jetzt deutet sich aber eine Wende in dem Fall an

Von Johann Stoll

Seit fast dreieinhalb Jahren lebt Sara in Mindelheim in Sicherheit. Seit November 2014 ist sie von ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern getrennt. Ihr Vater ist im Krieg in Syrien ums Leben gekommen, ihre Mutter und die Geschwister sind nach einer gescheiterten Flucht nach Damaskus zurückgekehrt.

Mit einer Tante war Sara im Alter von zehn Jahren die Flucht über die Türkei und Italien nach Deutschland gelungen. Ihr Haus in Damaskus war zerbombt worden. Sara lebt seither bei einer anderen Tante, bei Mirvat Abu Khamis in Mindelheim, die vor fünf Jahren ihr Land verlassen hat und seither in Deutschland lebt – zuerst in Kirchheim, jetzt in Mindelheim. Ihre Tante arbeitet in der Gastronomie. Alle Versuche, ihre Mutter und die Geschwister nach Deutschland nachzuholen, sind bisher erfolglos geblieben.

Zuständig ist die Botschaft in Beirut

Stark eingesetzt hat sich die Caritas, sagt Mirvat Abu Khamis. Auch eine Anwältin aus Augsburg versucht alles, der Familie zu helfen. Für die Mutter hätte sich eine Lösung abgezeichnet. Zuständig für den Fall ist die deutsche Botschaft im libanesischen Beirut. In Syrien gibt es keine diplomatische Vertretung der Bundesrepublik mehr. Ende 2017 war von dort die Nachricht gekommen: Die Mutter darf einreisen, nicht aber die beiden anderen Kinder. Karim ist neun Jahre, Jehan 15. Sie hätten allein zurückbleiben müssen. Das wollte und konnte die Mutter von Sara nicht. Und so schlägt sie sich weiter in einer Miniwohnung und einem Job an der Universität Damaskus durch.

Ihre 13-jährige Tochter ist praktisch das vierte Kind in der Familie ihrer Tante in Mindelheim. Mirvat hat drei Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Sara hat ihr neues Leben in der Fremde gemeistert, so gut es ging. Deutsch hat sie so gut und schnell erlernt, dass sie sogar den Übertritt auf die Realschule geschafft hat. Seit einigen Monaten tut sie sich aber immer schwerer in der Schule. Die Leistungen lassen nach, weil Sara immer weniger den Kopf frei bekommt. Die Sehnsucht nach ihrer Mama überlagert alles.

Kontakt per Telefon oder Computer

Jeden Tag schreibt Sara ihrer Mama, telefoniert mit ihr oder ist via Skype in Kontakt, so sehr vermisst sie sie. Und oft ist sie so traurig, dass sie weinen muss. Sie hatte so sehr gehofft, dass ihre Mama bald nachkommen wird. Um so schwerer hat sie Nachricht vom Beginn des Jahres getroffen, dass ihre Hoffnungen wieder nicht erfüllt werden. Seither zieht sich Sara immer mehr in sich zurück, erzählt ihre Tante.

Vor ein paar Tagen hat der Bayerische Rundfunk den Fall aufgegriffen. Schon zuvor hatte sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr eingeschaltet und den Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather gebeten, aktiv zu werden. Dies hat der Landrat in einem Schreiben vom 22. März an die Botschaft in Beirut getan. Darin erklärte er, dass die Ausländerbehörde am Landratsamt auch einem Visum für die Geschwister zustimmen und sich um deren Unterbringung kümmern werde. Eine entsprechende förmliche Anfrage der Botschaft in Beirut über das sogenannte Visa-Informationssystem hat die Unterallgäuer Ausländerbehörde zwischenzeitlich positiv beantwortet. „Wir gehen deshalb davon aus, dass die Botschaft die Visa auch an die Geschwister in Kürze erteilen wird“, teilte die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage mit.

Das Landratsamt hat die Anträge auf Visa nach dem Aufenthaltsgesetz erstmals im Oktober 2017 geprüft. Nach der damaligen Rechtslage konnte der Mutter ein Visum erteilt werden, da sich kein weiterer sorgeberechtigter Elternteil im Inland aufhält. Allerdings musste die Ausländerbehörde die Visa für die Geschwister ablehnen. Die Geschwisterkinder besuchen in Syrien eine Schule und es leben dort weitere Familienangehörige. Die Betreuung der Kinder wäre also sichergestellt gewesen. Zudem hätte der Lebensunterhalt der Familie in Deutschland gesichert sein und die Wohnsituation geklärt werden müssen, damit auch die Geschwister ein Visum erhalten, so das Landratsamt.

Der Fall muss neu eingeordnet werden

Ende 2017 gab es in einem vergleichbaren Fall eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, in dem die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Auswärtige Amt, verpflichtet wurde, Visa zu erteilen: Eltern und Geschwister eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings durften nachziehen. Neu an dieser Entscheidung ist: Erstmals hat das Gericht auf die schwierige Situation des Kindes im Inland hingewiesen. Bislang wurde immer die familiäre Situation im Ausland zum Maßstab gemacht.

Über diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts informierte das Landratsamt der bayerische Landkreistag am 27. Dezember 2017 in einem Rundschreiben. Nach dieser Entscheidung sei auch der Fall im Unterallgäu neu einzuordnen.

