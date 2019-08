00:31 Uhr

„Meisterhafte“ Zimmerer

Betriebe aus dem Unterallgäu und Memmingen werden von einer Qualitätsoffensive ausgezeichnet

Dem Kunden Sicherheit für kompetente und zuverlässige Betriebe zu geben, war 2004 die Motivation des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, die Qualitätsoffensive „Meisterhaft – Bauen mit Meisterqualität“ zu starten. 2005 schloss sich die Arbeitsgemeinschaft der Allgäuer Zimmerer-Innungen (Arge) an. In der Arge arbeiten die fünf Allgäuer Zimmerer-Innungen Memmingen-Mindelheim, Ostallgäu, Kempten, Oberallgäu und Lindau eng zusammen. Eine der zahlreichen Gemeinschaftsaktionen ist die Aktion „Meisterhaft“. Für die Zertifizierung gibt es klar definierte Anforderungsprofile für die 3-, 4- oder 5-Sterne-Labels, die von unabhängigen, neutralen Prüfern bewertet werden. Die jeweiligen Unternehmen müssen alle zwei Jahre in der Re-Zertifizierung erneut unter Beweis stellen, dass sie „meisterhafte“ Qualitätsarbeit leisten.

Ehrengast Alexander Habla, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Landesinnungsverbandes, zeigte sich von der Leistung der Allgäuer Innungs-Betriebe beeindruckt und gab unter dem Titel „Was erreicht der Zimmererverband mit unseren Beiträgen?“ einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes als Interessenvertretung der Mitglieder.

Fünf Sterne erhielten: fuchs.holzbaulösungen (Kettershausen), Josef Hummel (Ottobeuren), Zettler (Memmingen). Vier Sterne: Rehklau (Memmingen). Drei Sterne: Holzbau Endres (Bad Grönenbach), Holzbau Gregg (Markt Rettenbach), Jürgen Kolb (Memmingen), Hölzle GmbH (Erkheim). (prb)

