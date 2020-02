22.02.2020

Meisterkonzerte: Auftakt mit sizilianischem Temperament

Die herausragende Pianistin Diana Nocchiero eröffnet die Konzertreihe 2020 und setzt gleich Maßstäbe

Von Maria Schmid

Die Saison 2020 der Meisterkonzerte im Festsaal des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen ist eröffnet. Die von Dietmar Gräf initiierte Konzertreihe verspricht auch in diesem Jahr zu einem echten Höhepunkt des Veranstaltungsjahres zu werden. Das zeigte sich gleich beim ersten Klavierkonzert mit Diana Nocchiero.

Die zierliche Pianistin bewies ihr brillantes Können am Steinway-Flügel mit sizilianischem Temperament und sehr humorvollem Ausdruck.

Claude Debussy (1862-1918) und Sergeij Prokofiew (1891-1953) waren die großen klassischen Komponisten, deren sechs „Préludes“ und zehn „Visionis fugetives“ die vielen Gäste im Theatersaal begeisterten. Da wurden wahrhaft flüchtige Erscheinungen wahr. In den Préludes lichteten sich die Voiles, die Schleier, ließen den Wind in der Ebene wispern, grüßten die Hügel von Anacapri, unterbrachen eine Serenade, erzählten von der versunkenen Kathedrale und ließen den Westwind berichten, was er gesehen hatte. Von Gioacchino Rossini (1792-1868) spielte Diana Nocchiero gleich mehrere zauberhafte kleine Werke. Ob das „Petit Caprice“, die „Une Bagatelle“ oder den „Valse lugubre“, es war ein Vergnügen sie nicht nur zu hören, sondern auch, ihre Spieltechnik zu beobachten. Kaum war ein kräftiger, dynamischer Anschlag verklungen, schienen ihre Finger die Tasten kaum zu berühren – zart und schmeichelnd. Das zeigte sich vor allem bei den beiden Sätzen „Badinage“ und „Valse“ aus der „Serenata“ von P. Floridía. Wer kennt nicht die großen Filmklassiker „Krieg und Frieden“, „La dolce vita“ oder „Der Pate“? Die Filmmusik dazu schrieb der italienische Komponist Nino Rota. „Tre Preludi per Pianoforte“ schrieb er und Diana Nocchiero spielte sie.

Und dann wurde es ereignisreich, hatte doch Rossini einst gesagt: „Nie wieder Eisenbahn fahren!“ in „Un Petit Train de Plaisir“ schildert er eine Fahrt, die heiter und harmlos begann, die Erlebnisse sich aber so steigerten, dass sie zum Tod zweier Passagiere führten. Im Original für Klavier mit erläuternden Episoden wie „Einsteigen“, „Bahnhof“, „Weiterfahren“ und schließlich zum Unglück mit Verletzten und Toten. Die vielfältigen Stimmungen werden deutlich. Diana Nocchiero rief es – in deutscher Sprache – jeweils laut, dabei sprang sie heftig vom Klavierhocker hoch, spielte stehend weiter. Sie machte die Dramatik spürbar. Ein schwarzer Schleier und Sonnenbrille erläuterten den Todesschmerz.

Für Rossini war die Fahrt mit dem Zug von Antwerpen nach Brüssel 1836 so schrecklich, dass er die Eisenbahn bis zu seinem Lebensende nicht mehr nutzte. Für die Gäste im Festsaal war es ein unglaublich heiteres Vergnügen, vor allem durch die Darstellungskraft der Pianistin.

Die durfte ohne Zugaben nicht von der Bühne gehen. Beim letzten kleinen, zarten Gutenachtstück löschte sie die Lampe am Flügel aus und konnte, begleitet vom heftigen Applaus, die Bühne verlassen.

