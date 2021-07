Abgehört und überwacht: Unterallgäuer Paar droht wegen Drogendelikten das Gefängnis

Plus Ein Pärchen aus dem Unterallgäu steht vor Gericht - wegen Drogenbesitz, Herstellen von Betäubungsmitteln und Drogenhandel. Die Polizei hatte die beiden monatelang observiert.

Die Träume eines Unterallgäuer Pärchens von der eigenen Drogenproduktion endeten jäh, als Polizeibeamte ihr Haus stürmten und die beiden festnahmen. Der Zugriff stand am Ende einer monatelangen Observation durch Polizisten der Dienststellen Bad Wörishofen und Mindelheim sowie der Kripo Memmingen.