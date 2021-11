Memmingen

vor 19 Min.

Allgäuer plante das große Kokain-Geschäft

Teilweise ging es im Rauschgift-Prozess am Memminger Landgericht um Kokain im Wert von etwa 500.000 Euro. Jetzt fiel das Urteil.

Plus Der Hauptangeklagte im Rauschgift-Prozess am Memminger Landgericht war selbst einem Betrüger aufgesessen. Dennoch wurde er verurteilt.

Von Kurt Kraus

Obwohl es die Unmenge an Rauschgift, von der zu Prozessbeginn die Rede war, in Wirklichkeit gar nicht gab und ein 27-jähriger Mann einem Betrüger aufgesessen ist, wurde er doch von der zweiten Strafkammer des Landgerichts Memmingen verurteilt. Unter anderem wegen versuchten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge wurde eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt. Die beiden Mitangeklagten, ein 27-Jähriger aus Memmingen und ein 21-jähriger Oberallgäuer kommen wesentlich günstiger davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen