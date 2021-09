Memmingen

Angeklagte sollen eine Tonne Kokain bestellt haben

Um große Mengen Kokain geht es in einem Prozess gegen drei Allgäuer am Memminger Landgericht.

Plus Zuerst ein Kilogramm Koks, dann 50 und schließlich 1000: Um solche Drogenmengen geht es in einem Prozess am Landgericht in Memmingen.

Von Andreas Berger

Es könnte aus einem Gangsterfilm sein: Ein Mann reist nach Kolumbien, um dort Beziehungen zu Drogenhändlern aufzubauen. Er will Kokain kaufen, nach Deutschland schmuggeln und hier verkaufen. So soll es ein heute 27-Jähriger mit einem Partner geplant haben, das wirft ihm die Memminger Staatsanwaltschaft vor.

