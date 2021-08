Bald wieder eine Landesgartenschau in Memmingen?

Plus Memmingen könnte zwischen 2028 und 2032 wieder eine Gartenschau ausrichten. Es gibt auch schon Ideen, welches Gelände genutzt werden könnte.

Bei der Bewerbung um die Ausrichtung einer Landesgartenschau ist Memmingen einen Schritt weiter: Die Stadt gehört zu 16 Kommunen im Freistaat, die sich um jeweils eine der fünf Landesgartenschauen in den Jahren 2028 bis 2032 bewerben dürfen. Das hat die Bayerische Landesgartenschau GmbH entschieden, nachdem die Stadt zuvor ihr Interesse bekundet hatte. Wie Baureferatsleiter Fabian Damm berichtet, wird die Stadt jetzt umgehend mit der Ausarbeitung eines Bewerbungskonzepts beginnen. Dazu werde auch ein Landschaftsarchitekturbüro mit ins Boot geholt. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens 8. April 2022 vorliegen. „Das ist recht sportlich“, sagt Damm.