Memmingen

vor 17 Min.

Berufsbetreuer bereichert sich an seinem Schützling

Viele ältere Menschen werden in häuslicher Gemeinschaft von einer Betreuungskraft versorgt.

Plus Ein 58-Jähriger hatte sich am Vermögen eines Seniors bedient und musste sich dafür jetzt vor dem Amtsgericht in Memmingen verantworten. Welche Strafe ihn erwartet und warum er seiner Aufgabe trotzdem weiter nachgehen darf.

Von Kurt Kraus

Ein 58-jähriger Berufsbetreuer soll sich ungerechtfertigt am Vermögen eines Betreuten bereichert haben: Zu diesem Urteil kam das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Nicolai Braun, als sich der Angeklagte wegen Untreue vor dem Amtsgericht verantworten musste. Am dritten Verhandlungstag schilderte der Angeklagte, wie es aus seiner Sicht zum Tatvorwurf gekommen war.

