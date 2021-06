Memmingen

29.06.2021

Ein bisschen Science-Fiction mitten in Memmingen

Plus In Memmingen steht die größte Anlage in der Region. Weshalb sich Terrorismusbekämpfer und Naturschützer gleichermaßen dafür interessieren und warum auch die Tierforschung eine Rolle spielt

Nanu, was ist das denn? In Memmingen steht eine allgäuweit einzigartige Anlage. Sie ist 15 Meter hoch, 13 Tonnen schwer, hat einen Schüssel-Durchmesser von 9,60 Metern und sieht so futuristisch aus, als ob sie einem Science-Fiction-Film entstammte. Werden hier etwa Außerirdische ausgekundschaftet? Bosco Novak muss schmunzeln, wenn er diese Frage hört. „Nein, darum geht es überhaupt nicht“, sagt der Leiter des Geschäftsbereichs Technology Systems bei Rohde & Schwarz in München und fügt im Spaß an: „Aber wenn wir tatsächlich einmal Signale von Aliens empfangen sollten, werden es die Leserinnen und -leser als erste erfahren.“

