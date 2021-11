Memmingen

vor 37 Min.

Gegenwind für Amazon-Pläne am Allgäu Airport

Der US-Versandhändler Amazon möchte am Flughafen Memmingen ein Verteilzentrum betreiben – doch es gibt Widerstand.

Plus Der US-Versandhändler Amazon will ein Verteilzentrum am Allgäu Airport betreiben. Auch aus der Wirtschaft kommt Kritik.

Von Thomas Schwarz

Amazon möchte am Allgäu-Airport ein Verteilzentrum betreiben. Einen Bauantrag hat die Unterallgäuer Firma Airport Energy Management GmbH, die das Projekt für den Online-Versandhändler umsetzen soll, beim Landratsamt in Mindelheim eingereicht. Am 30. November läuft dort die Frist für die sogenannten Träger Öffentlicher Belange ab, Stellung zu dem Vorhaben zu beziehen. Eine klare Absage kommt aus der Anliegergemeinde Memmingerberg. Ob es weitere Anmerkungen gibt, wollte das Landratsamt mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nicht sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen