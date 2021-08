Junge Schreiner zeigen in Memmingen ihr großes Können

Plus Die Gesellenstücke der Schreiner-Innung Memmingen überzeugen mit Ideenreichtum und raffinierter Verarbeitung. Unter den Gewinnern ist ein Mindelheimer.

Nach coronabedingter Pause hat die Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim erstmals wieder Gesellenstücke ausgestellt. In den Räumen der Johann-Bierwirth-Schule in Memmingen waren einen Tag lang 27 Werke der frisch geprüften Gesellinnen und Gesellen der Schreiner zu sehen.