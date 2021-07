Memmingen

vor 33 Min.

Memmingen macht gegen Thüringer AfD-Chef Björn Höcke mobil

Etwa 320 Demonstranten zogen am Samstag durch die Memminger Innenstadt, um gegen den Wahlkampfauftritt des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in der Stadthalle zu protestieren.

Plus Rund 430 Teilnehmer demonstrieren gegen den Auftritt des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden in der Memminger Stadthalle. Dieser attackiert seinerseits die Demonstranten.

Von Thomas Schwarz und Johannes Schlecker

Der Auftritt des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke bei einer Wahlkampfveranstaltung des AfD-Kreisverbands Unterallgäu/ Memmingen in der Memminger Stadthalle hat am Samstag weit über 400 Menschen mobilisiert. Bei zwei Gegendemonstrationen machten sie deutlich, dass er für sie in Memmingen nicht willkommen ist. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein chronologischer Überblick über die Ereignisse des Tages:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen