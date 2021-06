Memmingen

Memminger Kokain-Prozess: Dealer muss ins Gefängnis

Plus Im Drogenprozess um den Verkauf von Betäubungsmitteln an einen verdeckten Ermittler, wird ein 44-Jähriger verurteilt. Warum sich der Prozess des Hauptangeklagten verschiebt.

Von Theresa Osterried

Der Memminger Kokain-Prozess geht in die nächste Runde: Während der 44-jährige Mitangeklagte zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt wurde, ist für den 40-jährigen Hauptangeklagten die Verhandlung noch nicht zu Ende. Beide wollten ein Kilogramm Kokain „bester Qualität“ und eine Waffe an den verdeckten Ermittler namens „Ben“ verkaufen. Daraufhin nahm die Polizei die beiden fest. Am Prozesstag sollten eigentlich die Urteile gefällt werden.

