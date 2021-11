Memmingen

Tochter missbraucht: Unterallgäuer muss nicht ins Gefängnis

Plus Die Tat in einer Unterallgäuer Gemeinde liegt bereits acht Jahre zurück. Das Kind ist schwer traumatisiert. Warum die Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Von Werner Mutzel

In wenigen Augenblicken wird am Memminger Amtsgericht das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Markus Veit sein Urteil verkünden – und Rechtsanwalt Christian Vad weiß um die Brisanz für seinen Mandanten: Eben hat Staatsanwältin Patricia Chasklowicz in ihrem Schlussplädoyer eine Haftstrafe ohne Bewährung gefordert. Die Anklagepunkte wiegen schwer: Dem heute 47-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, sich des Kindesmissbrauchs und der sexuellen Nötigung seiner eigenen Tochter schuldig gemacht zu haben.

