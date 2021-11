Über 100 Experten planen die neue Klinik in Memmingen

Plus Bis 2030 soll ein großes neues Krankenhaus entstehen. Spezialistinnen und Spezialisten erklären, worauf es bei dem Neubau ankommt

Memmingen soll einen Gesundheitscampus bekommen – und zwar auf dem ehemaligen Ikea-Gelände gleich neben dem Autobahnkreuz. Das Herzstück wird ein Klinikum mit etwa 500 Betten sein. Zudem sollen Gebäude für das Bezirkskrankenhaus (Psychiatrie) und eine Krankenpflegeschule entstehen. Ebenso ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), in dem sich unter anderem Ärzte einmieten können. Die Generalplanung für das Großprojekt – allein für das Klinikum und die neue Psychiatrie sind 360 Millionen Euro veranschlagt – liegt in den Händen des Architekturbüros „Nickl & Partner“ aus München und dessen Partnern „Süss“ sowie „Horn+Horn“. Wir haben mit den Experten gesprochen, wo die Besonderheiten der Planung liegen.