Wo künftige Erzieher bald die Schulbank drücken

„Erzieherin loading“: Die Schülerinnen Julia Wiblishauser und Isabell Hildebrand (Mitte) freuen sich über die neue Möglichkeit, in Memmingen die Erzieherausbildung zu starten. Schulleiter Gottfried Göppel und Außenstellenleiterin Stella Schmitt haben viele Ideen für die neuen Räume der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Das Kultusministerium gibt grünes Licht für den Unterrichtsstart in der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen. Auf die Schüler kommt ein besonderes Klassenzimmer zu.

Von Theresa Osterried

Basteln, experimentieren, Ausflüge planen und für die Kinder ein Ansprechpartner sein: Es gibt viele Gründe für Julia Wiblishauser, weshalb sie Erzieherin werden möchte: „Man kann so viel von den Kindern lernen, zum Beispiel sich an den kleinen Dingen zu freuen.“ Für Julia und ihre Mitschülerin Isabell Hildebrand ist die neue Fachakademie für Sozialpädagogik der Berufsschule Mindelheim an der Außenstelle Memmingen eine willkommene Möglichkeit, ihren Traumberuf Erzieherin zu erlernen.