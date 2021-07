Memmingen

Vergewaltiger nach 30 Jahren verurteilt

Plus Ein Italiener verging sich jahrelang in Memmingen an seiner Stieftochter. 1991 floh er aus dem Gerichtssaal und lebte seither unbehelligt in Italien. Doch jetzt wurde er verurteilt.

Von Werner Mutzel

In den 1980er Jahren hat ein Italiener seine minderjährige Stieftochter in Memmingen mehrfach vergewaltigt. Im November 1991 sollte dem Mann der Prozess gemacht werden. Doch der Angeklagte floh während einer Sitzungsunterbrechung aus dem Gerichtsgebäude, bevor es zu einer Verurteilung kam. Trotz Fahndung und einem europäischen Haftbefehl gelang es ihm, 28 Jahre unbehelligt in Italien zu leben. Erst Ende 2019 wurde er dort festgenommen und der deutschen Justiz überstellt. Nun wurde der heute 70-Jährige in Memmingen erneut angeklagt – und mehr als 30 Jahre nach den Taten schließlich zu vier Jahren Haft verurteilt

