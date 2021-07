Memmingen

19:31 Uhr

Warum Björn Höcke in Memmingen nicht willkommen ist

Björn Höcke spricht am Samstag in Memmingen.

Plus Thüringens AfD-Landesvorsitzender tritt am Samstag in Memmingen auf. Zwei Gegendemonstrationen wurden angekündigt.

Von Thomas Schwarz

„Herr Höcke, bleiben Sie zuhause und tragen Sie nicht den Geist einer unseligen Vergangenheit in unser friedliebendes Memmingen!“ So endet eine gemeinsame Erklärung der Memminger Stadtratsfraktionen von CSU/ FDP, SPD, Grüne/Linke, Freie Wähler, CRB und ÖDP. Damit kritisieren sie den für Samstagabend geplanten Wahlkampf-Auftritt des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in der Memminger Stadthalle.

