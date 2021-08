Wie ein Memminger ganz unerwartet zum Fotomodell wurde

Plus Die Trennung von seiner Frau zog Gunnar Felgentreu aus Memmingen zuerst den Boden unter Füßen weg. Gleichzeitig löste sie einen Wandel aus, der ihn bis vor die Kamera brachte

Der lange, graue Bart ist ein Symbol seines Wandels. Von einem gut, aber eher durchschnittlich gekleideten und rasierten Geschäftsmann zu einem auffälligen Typen, der auf der Straße, beim Einkaufen, an der Ampel angeschaut wird. Vom Sales- und Accountmanager einer IT-Beratungsfirma, der er auch immer noch ist, zum nebenberuflichen Fotomodell. Gunnar Felgentreu, 64, aus Memmingen-Eisenburg. Künstlername: Gunnar von Graubart.