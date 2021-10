Memmingerberg

vor 40 Min.

Der Allgäu-Airport in Memmingerberg rüstet auf

Am Allgäu Airport entsteht eine neue Gepäckhalle samt Ankunftsbereich. Wenn die Bauarbeiten beendet sind, haben die Passagiere viel Platz.

Plus Die neue Gepäcklogistik am Allgäu-Airport ist auf mehr als doppelt so viele Passagiere ausgelegt wie bisher.

Von Simone Härtle

Über 1,7 Millionen Passagiere sind 2019 am Allgäu Airport in Memmingen abgefertigt worden. Die Gepäcklogistik aus dem Jahr 2007 ist allerdings nur auf 600.000 bis 70.0000 Passagiere ausgelegt. Bereits im Jahr 2009 zählte der Airport aber mehr als 800.000 Fluggäste. Also war klar: Eine neue Gepäckhalle samt Ankunftsbereich ist dringend nötig – zumal laut Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid auch die Sicherheitsanforderungen gestiegen sind. Kommenden Dienstag findet die offizielle Eröffnung der neuen Halle statt.

