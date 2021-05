Memmingerberg

25.05.2021

Die Kripo Memmingen arbeitet nun am Allgäu Airport

Plus Für die Ermittler wurde ein ehemaliges Bundeswehrgebäude in Memmingerberg umgebaut. Was das neue Gebäude zu bieten hat und warum nicht alle über den Wegzug aus der Memminger Innenstadt glücklich sind.

Von Kurt Kraus

Die Kripo Memmingen ist aufs Land gezogen. Denn das Gebäude am Schanzmeister in Memmingen ist für die drei Dienststellen der Memminger Polizei zu klein geworden. Die Polizeiinspektion und die Autobahnpolizeistation bleiben in der Stadt, die Kripo hat ihren Sitz aber an den Flughafen in Memmingerberg verlegt.

