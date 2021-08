Einblick in die geheimen Bunker am Flughafen Memmingen

Plus Im Kalten Krieg gab es über 30 Bunker in Memmingerberg. Dort sollten im Ernstfall Kampfflugzeuge repariert werden. Erstmals durfte ein Reporterteam hinein.

Der Trampelpfad neben dem größten Bunker, Gebäude- Nummer 89, auf dem Memminger Flughafen führt zu einer massiven Stahltür. Dicke Spinnweben hängen an den Außenwänden des tarnfarbenen Gebäudes. Hier kommt normalerweise niemand rein. Außer Klaus Neukamm. Der Leiter der Flughafenfeuerwehr zückt den Schlüssel. „Na, dann mal hereinspaziert“, sagt er und öffnet erstmals für ein Reporterteam den Zugang zu einem der gespenstischsten Orte im Allgäu: Einem Schutzbunker des Kalten Krieges, der vor 30 Jahren mit der Auflösung des Warschauer Pakts endete. Erbaut Mitte der 1980er Jahre, als die militärische Bedrohung durch den Ostblock noch allgegenwärtig war. Mehrere Turnhallen groß. Vorwiegend unterirdisch. Mit meterdicken Wänden.