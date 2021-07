Memmingerberg

11:59 Uhr

Es geht wieder aufwärts: Allgäu-Airport kommt gut durch die Krise

Plus In Memmingerberg gibt es jetzt wieder fast so viele Flugziele wie vor der Corona-Krise. Über Folgen der Pandemie und eine Branche im Umbruch.

Von Helmut Kustermann

Nach dem Krisenjahr 2020 ist beim Memminger Flughafen der Optimismus zurückgekehrt: Geschäftsführer Ralf Schmid rechnet heuer mit einer Million Passagiere und damit einer klaren Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als nur 691.000 Fluggäste gezählt wurden. Da immer mehr Reisewarnungen wegfielen und immer mehr Menschen geimpft seien, hätten die Fluggesellschaften eine größere Planungssicherheit, sagt Schmid. „Das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .