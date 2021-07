Memmingerberg

vor 50 Min.

„Sesam-öffne-dich“ für Parkende am Allgäu Airport

Plus Dank eines neuen Systems braucht man an der Schranke des Allgäu Airports in Memmingerberg kein Ticket mehr. Was Besucher tun müssen, um den Service zu nutzen.

Von Thomas Schwarz

Wer kennt es nicht: Bei der Ausfahrt an einem Parkhaus gilt es, das Ticket mit mehr oder weniger Geschick in den schmalen Schlitz zu stecken. Erst dann hebt sich die Schranke. Diese Zeiten sind am Flughafen Memmingen nun vorbei. Wie von Geisterhand öffnet sich jetzt die Schranke, wenn man den Parkplatz verlässt. Möglich macht dieses Sesam-öffne-dich ein neues Parksystem.

