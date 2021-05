Memmingerberg

Weniger Ausweichflüge am Allgäu-Airport durch ein neues Anflugsystem

Plus Ein Mann klagt auf Entschädigung, weil sein Flugzeug umgeleitet wurde. Warum das in seltenen Fällen auch am Allgäu-Airport in Memmingen vorkommt.

Von René Buchka

Ein Passagier verklagt eine Fluglinie auf eine Entschädigung von 250 Euro. Der Grund: Sein Flug nach Berlin-Tegel wurde zum nahegelegenen Flughafen Berlin-Schönefeld umgeleitet. Mit diesem Fall beschäftigte sich der Europäische Gerichtshof vor Kurzem. Auch am Flughafen Memmingen kommt es in seltenen Fällen vor, dass Flüge umgeleitet werden müssen, sagt Geschäftsführer Ralf Schmid im Gespräch mit unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr sei das gerade einmal bei 0,6 Prozent der Flüge passiert. Ab Herbst rechnet er sogar mit noch weniger sogenannten Diversions. Dann sind die Tests eines zusätzlichen „Instrument Landing System“ (kurz: ILS, übersetzt Präzisionsanflugssystem), abgeschlossen.