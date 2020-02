vor 53 Min.

Messerangriff: 19-Jährigen im Gesicht verletzt

Attacke in einer Asylbewerberunterkunft in Türkheim. Die Polizei spricht von „überfallartigem“ Angriff im Gemeinschaftsbad.

Die Polizei ermittelt nach einem Messerangriff in einer Türkheimer Asylbewerberunterkunft. Am Freitagabend wurde dort ein 19-Jähriger Bewohner verletzt. Nach Angaben der Polizei hat ein 26-jähriger Bewohner den jungen Mann in einem Gemeinschaftsbad der Unterkunft attackiert, überfallartig, wie die Polizei es formuliert. Der Angreifer hatte ein Messer dabei, mit dem er dem 19-Jährigen ins Gesicht schnitt. Danach habe er sein Opfer in den Bauch geschlagen. Dann ließ der 26-Jährige von dem Jüngeren ab und verschwand. Der junge Mann wurde bei dem Angriff nach Angaben der Polizei mittelschwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den 26-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest. Ein Richter wird entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. „Über sein Motiv wird derzeit noch gerätselt“, teilt die Polizei mit. (m.he)

