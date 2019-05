00:34 Uhr

Mikroplastik und Biber ärgern Fischer

Diskussionen bei der Jahresversammlung der Genossenschaft

„Dass Fließgewässerstrecken wie der Schaucherbach in Hausen einmal trocken fallen würden, hätte niemand gedacht.“ Mit dieser Feststellung kommentierte Edgar Putz, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Obere Mindel, bei der Jahreshauptversammlung die jüngste Entwicklung an den heimischen Gewässern. Sie gefährde den heimischen Fischbestand in den Oberläufen der Gewässer, so Putz.

Die Steigerung der Artenvielfalt sowie Strukturverbesserung an den Gewässern waren zentrales Thema der Versammlung. Hans-Joachim Weirather, Schwäbischer Fischereipräsident und Vorsitzender der Genossenschaft betonte, dass der Artenschutz nicht an der Wasseroberfläche ende. Er unterstrich die zentrale Bedeutung der Gewässerrandstreifen, da diese wichtiger Bestandteil für die Vernetzung von Biotopen seien.

Auf die Schäden durch Mikroplastik wies Putz in seinem Jahresbericht hin. Vor allem über Niederschläge gelange das Mikroplastik, das zum größten Teil aus dem Abrieb von Reifen stamme, in die Ökosysteme. Dort werde es von Kleinstlebewesen aufgenommen und komme so in die Nahrungskette. Allein rund 176 Tonnen Reifenabrieb jährlich gelangen im Landkreis Unterallgäu in die Umwelt. Aber auch über die Abfallentsorgung werde Mikroplastik in die Umwelt freigesetzt. Hier sei vor allem Plastik im Bioabfall und im Grüngut das Problem. „Plastiktüten und Säcke haben weder in einer Biotonne noch in der Grünguterfassung etwas verloren“, appellierte Putz.

Wie aus der Diskussion hervorging, bereiten den Genossenschaftsmitgliedern nach wie vor Kormoran, Gänsesäger und Biber Grund zur Sorge. Putz wies darauf hin, dass der Biberbestand in Bayern Schätzungen zufolge auf nunmehr rund 20 000 Tiere angewachsen sei und der aktenkundige Schaden in Bayern inzwischen bei über 600 000 Euro jährlich liege. Zum Erhalt des Fischbestandes hatte die Fischereigenossenschaft im Frühjahr wieder über 31 000 Jungfische in die Gewässer eingesetzt. (mz)

