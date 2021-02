vor 2 Min.

Millionenprojekt „Kreuzer-Areal“ Bad Wörishofen nimmt Fahrt auf

Plus In Bad Wörishofens Fußgängerzone sollen Wohnungen, Büros und Läden entstehen. So geht es weiter.

Von Markus Heinrich

Eines der außergewöhnlichsten Grundstücke in Bad Wörishofens Innenstadt soll neu bebaut werden. Ein Architektenwettbewerb zeigte im November erstmals, wohin die Reise geht. Nun befasst sich erstmals der Stadtrat mit dem Millionenprojekt.

Das Traditionshotel Kreuzer war einst das älteste Kurhotel Bad Wörishofens. Stars residierten hier, so bekannte Namen wie Soraya und Pierre Brice, auch Politiker wie der einstige österreichische Kanzler Bruno Kreisky. Seit Oktober 2016 steht das Gebäude leer. Es wurde verkauft. Der Investor Roland Holly will dort steuergünstige Firmensitze und Wohnungen schaffen. Beim aktuellen Vorhaben von Binova geht es um den 4160 Quadratmeter großen Rest des Areals. Das Gelände liegt direkt an der Fußgängerzone, in der Mitte befindet sich ein kleiner Park.

Investor will mehr als 30 Millionen Euro in Bad Wörishofen investieren

Binova-Geschäftsführer Willi Schmeh will auf dem Gelände nach eigenen Angaben 33 bis 38 Millionen Euro in ein Gebäude investieren, das vor allem Jüngere ansprechen soll. Tiefgarage, Erdgeschoss mit Arkaden und Geschäften, etwa einem Sportshop mit Testgelände und einem Café, drei Obergeschosse und ein Dachgeschoss mit Dachterrasse, so sieht es der Siegerentwurf vor.

Erstmals befasst sich nun der Stadtrat von Bad Wörishofen mit den Plänen für das Kreuzer-Areal

Der Stadtrat befasst sich erstmals am Montag, 8. Februar, mit den Plänen. Es geht um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Kreuzer-Areal. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Kursaal. Die Zahl der Besucher ist strikt begrenzt, es herrscht FFP2-Maskenpflicht.

In der Sitzung geht es auch um die angekündigte Amtsniederlegung von Stadtratsmitglied Wolfgang Hützler, dem Vorsitzenden der Freien-Wähler-Fraktion. Sein Nachfolger Christoph Hienle soll dann in der gleichen Sitzung vereidigt werden.

