Mindelau wird zur Baustelle

Plus Die Kosten für die Erneuerung der Dorf- und der Bergstraße sind überraschend niedrig. Aber das hat einen Preis.

Am 5. Juli rollen die Bagger an: Die Mindelauer Dorf- und Bergstraße werden von Grund auf erneuert. Dazu werden alle Kanal- und Wasserleitungen ersetzt sowie die Straße neu aufgebaut und asphaltiert. Den Millionenauftrag hat der Stadtrat nun einstimmig vergeben.