56-Jähriger streitet mit seiner Tochter und würgt sie

In Mindelheim ist ein Streit eines Mannes mit seiner Tochter eskaliert: Der 56-Jährige wurde handgreiflich.

In Mindelheim ist am Montagabend ein Streit zwischen einem 56-Jährigen und seiner 20-jährigen Tochter eskaliert: Der Mann brachte seine Tochter zu Boden, würgte sie und nahm sie in den „Schwitzkasten“.

Eine Freundin der 20-Jährigen ging laut Polizei beherzt dazwischen und konnte so eine ernsthafte Verletzung der 20-Jährigen verhindern. Den Vater erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (mz)