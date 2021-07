74-Jährige in eigener Wohnung um rund 26.000 Euro bestohlen

Zwei Unbekannte haben eine Seniorin in Mindelheim bestohlen. Mit einem Trick gelangten sie in ihre Wohnung. Die Polizei hat die Beschreibung einer Täterin herausgegeben.

Am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr wurde eine 74-jährige Seniorin aus der Josef-Striebel-Straße in Mindelheim um rund 26.000 Euro bestohlen. Eine junge Frau klingelte und stellte sich als wissbegierige, angehende Krankenschwester vor – so kam sie in die Wohnung.

Durch ein bereits geöffnetes Fenster gelang ein Komplize oder eine Komplizin ins Schlafzimmer, durchsuchte alle Schränke und nahm eine Kassette mit 23.500 Euro Bargeld und Schmuck mit. Währenddessen lenkte die „Krankenschwester“ die Seniorin ab und bat sie, eine Wasserflasche aufzufüllen. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, als die junge Frau bereits weg war.

So wird die Täterin laut Polizei beschrieben: „osteuropäisches Erscheinungsbild“, circa 1,60 Meter groß, mollig, schwarze Haare zum Zopf gebunden, dunkle Augen, schwarz-weiß gestreifte Bluse, schwarze Leggings. Hinweise an die Polizei, Tel. 08261/76850. (mz)