Mindelheim

06:00 Uhr

Auf Schnäppchenjagd auf dem Mindelheimer Flohmarkt

Plus Kunst, Kitsch, Krempel: Der Flohmarkt auf der Mindelheimer Schwabenwiese zog zahlreiche Besucher und Besucherinnen an. Zu finden war fast alles: Von Puppen über Kunstwerke bis hin zu Militärkleidung.

Von Franz Issing

Es wurde gehandelt und gefeilscht was das Zeug hielt. Auf der Jagd nach Kunst und Krempel für kleines Geld steuerten am Sonntag viele hundert Schnäppchenjäger und -jägerinnen den Floh- und Trödelmarkt auf der Mindelheimer Schwabenwiese an. Der Veranstalter, die „nmv-Marktagentur“ aus Kohlberg bei Esslingen, sorgte dabei für die Einhaltung der Hygienevorschriften. Das Gelände am Fuße der Mindelburg durfte nur nach vorheriger Registrierung sowie mit Mund- und Nasenschutz betreten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

