Plus Ein missglücktes Überholmanöver bei Mindelheim endet für zwei Autofahrer im Maisfeld. Jetzt hatte es ein Nachspiel vor Gericht.

Es habe „viele Schutzengel für alle Beteiligten“ gegeben, sagt Staatsanwältin Patricia Fink im Rahmen ihres Plädoyers und beantragt eine Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung für einen 32-jährigen Auszubildenden, der sich nach einem Verkehrsunfall bei Mindelheim wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Memmingen verantworten musste. Auf der Straße bei Mindelheim kam es zu Szenen wie in einem Action-Film.