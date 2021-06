Mindelheim

vor 33 Min.

Aufatmen beim Mindelheimer Einzelhandel: Endlich wird wieder geshoppt

Carolin Schwarz-Huthoff spürt in ihrem Einzelhandelsgeschäft einen deutlichen Aufwind. „Die Leute sind froh, dass sie wieder den Laden betreten und Taschen in die Hand nehmen können.“

Plus Der Mindelheimer Einzelhandel freut sich nach schwierigen Corona-Zeiten, dass die Kunden in großer Zahl wieder in die Altstadt zurückfinden. Wo es besonders gut läuft.

Von Johann Stoll

Die Corona-Ampel: Sie steht endlich wieder auf grün. Das bedeutet auch für den Einzelhandel mehr Freiheiten: Kein click & collect mehr, sondern gewöhnliches Schauen & Kaufen, zumindest im Rahmen der Abstands- und Hygieneregelungen. Aber: Wie gestaltet sich nun die Lage für die Ladenbesitzer tatsächlich? Hat sich über die Lockdown-Zeit das Kaufverhalten der Kunden verändert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen