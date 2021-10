Mindelheim

vor 18 Min.

Ausstellung im Salon zeigt Sehnsuchtsorte am Wasser

Plus Im Mindelheimer Salon entführt die Autodidaktin Katrin Schmidt-Penski die Besucherinnen und Besucher an Flüsse und Seen.

Von Tina Schlegel

Im vergangenen Jahr besuchte ich in der Zeit der „Kunst-Pause“ die Künstlerin Katrin Schmidt-Penski und ihren Mann für ein Gespräch über Kunst und Kreativität in Zeiten der Krise. Katrin Schmidt-Penski pflegte ihren Mann rund um die Uhr, darüber hinaus kümmert sie sich seit Jahren um den Schwesterngarten und malt „nebenbei“ in den ihr bleibenden Zeitfenstern ihre Bilder. „Wir haben Glück“, sagten die beiden damals, dankbar füreinander, und ich begann das Porträt mit dem Satz: „Vieles bewegt die Künstlerin, doch nichts wirft sie um.“ Katrin Schmidt-Penski hat gerade erst ihren Mann an die schwere Krankheit verloren, „doch das Leben geht weiter“, ein Satz, der so leicht daherkommt und doch so unerbittlich ist.

