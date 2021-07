Autofahrer müssen Abstand halten

In einer Aktion macht Mindelheim darauf aufmerksam, welchen Abstand man im Straßenverkehr zu Radfahrern einhalten muss.

Das Radteam der Stadt Mindelheim macht nochmals auf die neue Abstandsregel der Straßenverkehrsordnung aufmerksam. Dazu werden Ende Juli wieder Banner an verschiedenen Stellen der Stadt aufgehängt, um auf die neuen Abstandsregeln hinzuweisen.

Seit Mai 2020 muss beim Überholen von Radfahrenden innerorts ein seitlicher Abstand von 1,50 Metern und außerorts ein seitlicher Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Dieser Abstand galt bisher schon als Empfehlung. Jetzt ist er verpflichtend und fällt nur zufällig in eine Zeit, in der aufgrund von Corona Abstände einzuhalten sind.

Im Kreisverkehr dürfen Radfahrer nicht überholt werden

Der Abstand ist dabei von den äußersten Teilen der Fahrzeuge zu messen, also beim Rad vom Lenker und beim Pkw vom Außenspiegel. Wie die Kreisverkehrswacht erklärt, ist in der Regel bei Gegenverkehr kein ausreichender Platz zum Überholen und der Pkw muss hinter dem Radfahrer bleiben, bis kein Gegenverkehr mehr in Sicht ist. Auch in einem Kreisverkehr darf ein Radfahrer nicht überholt werden, weil der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann.

Die Abstände stellen sicher, dass genügend Platz für den Fall bleibt, dass der Radfahrer plötzlich ausweichen muss. Auch mit Helm hat das Rad keine Knautschzone, weshalb Kollisionen zwischen Pkw und Rad sehr gefährlich für den Radfahrer sein können. (mz)