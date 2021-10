Babys willkommen - aber Geld gibt es von der Stadt Mindelheim nicht

Plus Die Bürgergemeinschaft hätte Neugeborene in Mindelheim gern mit Geld begrüßt. Warum der Stadtrat davon wenig hält und welche Alternative nun im Gespräch ist.

Bad Wörishofen macht es vor. Seit 2011 gibt es in der Kurstadt ein Begrüßungsgeld für Neugeborene. Zuerst wurden 30 Euro bezahlt, heute sind es 50 je Baby. Möglich ist das deshalb, weil der Mäzen Hans Kania die Hälfte der Kosten trägt. Nun unternahm die Bürgergemeinschaft einen Vorstoß, etwas Ähnliches in Mindelheim einzuführen - allerdings mit wenig Erfolg.