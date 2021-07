Bald ist Tag der offenen Tür auf der Mindelburg

Plus Nach Jahrzehnten kann man die Burg hoch über Mindelheim jetzt auch von innen sehen. Der Termin steht jetzt fest.

Offiziell hat der Verlag Sachon die Mindelburg bereits an die Stadt Mindelheim übergeben. Damit bietet sich nach 72 Jahren erstmals wieder die Chance, das Hauptgebäude des mittelalterlichen Schlosses der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Schon demnächst können sich die Mindelheimer einen Eindruck von der Burg machen.