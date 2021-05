Mindelheim

Beim Fotografieren hat’s bei Maria und Franz Issing gefunkt

Plus Franz und Maria Issing haben sich bei einer Reportage kennengelernt. Seit 50 Jahren sind sie glücklich verheiratet - und haben jetzt noch einen weiteren Grund zu feiern.

Von Johann Stoll

Wie hätte es auch anders sein können. Franz Issing, Lokaljournalist durch und durch und bis heute geschätzter Mitarbeiter der Mindelheimer Zeitung, hat seine Frau Maria beim Fotografieren kennengelernt – auf einem Termin als junger Reporter. Obwohl beide in Gemünden am Main nur einen Straßenzug voneinander gewohnt haben, wusste keiner vom anderen. Sie lernten sich erst am Neusiedler See im österreichischen Burgenland kennen: der Lokalredakteur und die Arzthelferin.

