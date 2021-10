Mindelheim

18:49 Uhr

Bewegender Abschied von Anna Högel

Dekan und Stadtpfarrer Andreas Straub am Grab von Anna Högel auf dem Mindel-heimer Friedhof.

Plus Die ehemalige Heimatverlegerin der MZ ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Jetzt fand die Trauerfeier in Mindelheim statt.

Von Johann Stoll

Mit einer sehr persönlich gehaltenen Trauerrede hat Dekan Andreas Straub die menschlichen Seiten von Anna Högel gewürdigt. Vor zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Verlag und Gesellschaft, die Anna Högel wie die Kinder, Enkel und Urenkel sowie Freunde die letzte Ehre gaben, erinnerte Straub in der Stadtpfarrkirche an seine letzte Begegnung mit der früheren Heimatverlegerin der Mindelheimer Zeitung. Sie hatte ihm eine handgeschriebene Dankeskarte überreicht. Besonders berührt hat Straub der Satz: „Ich werde immer an Sie denken!“

