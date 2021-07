Bilder fürs Haus gemalt und plötzlich eine eigene Ausstellung bekommen

Plus Sie brauchte Bilder und malte einfach drauf los. Vor drei Monaten stellte sich Stefanie Mayer beim Kunstverein Mindelheim vor – und hat schon jetzt ihre eigene Ausstellung.

Plötzlich ging alles ganz schnell: Gerade noch malte Stefanie Mayer neue Bilder für ihr Haus, da schlug eine Freundin vor, sich doch einmal im Kunstverein Mindelheim vorzustellen. Mayer zögerte kurz, dann kontaktierte sie die Vorsitzende Christel Klemenjak. Drei Monate später eröffnete Stefanie Mayer ihre erste Einzelausstellung im Salon. Der Titel: „Abstraktes von Wissigkeit“. Es ist das erste Mal, dass die gelernte Optikerin und Mutter zweier Kinder eine Ausstellung hat, das erste Mal, dass ihre Bilder überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert werden.