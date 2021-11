Bischof Bertram Meier dankt Mesnern für „unbezahlbare Dienste“

Plus Der Mesnertag musste ausfallen, doch 150 Küsterinnen und Küster feierten in Mindelheim einen Gottesdienst mit dem Bischof.

Die Kirche auf- und zuschließen, Gottesdienste vorbereiten, dem Priester die liturgischen Gewänder anlegen, für Blumenschmuck sorgen, sich um die Außenanlagen des Gotteshauses kümmern, Rasen mähen und im Winter Schnee räumen. Diese Aufgaben umschreiben nur unzureichend die vielen Dienste der Mesnerinnen und Mesner, die einen Beruf mit vielen Facetten ausüben und nicht selten auch Ansprechpartner für Trauernde sind, die ihren Kummer loswerden wollen.