Corona-Lage: Warum gibt es im Unterallgäu so viele Impfmuffel?

Plus Das Unterallgäu hinkt bei der Impfquote auffällig hinterher und in den Kliniken arbeiten alle am Anschlag. Experten appellieren an alle Zögerlichen, sich piksen zu lassen.

Von Johann Stoll

Die Lage am Mindelheimer Krankenhaus hat sich in den vergangenen Tagen stark zugespitzt. Die Corona-Zahlen steigen wieder an. Pro Woche müssen inzwischen neun bis zwölf Corona-Patienten versorgt werden. Ein an Covid-19-Erkrankter liegt auf der Intensivstation. „Die Ampel ist bei uns bereits auf gelb“, sagt der Chefarzt Anästhesie Dr. Manfred Nuscheler. Bei der Versorgung von Patienten mit anderen Erkrankungen rechnet Nuscheler schon bald mit Engpässen. Er schließt wegen der steigenden Corona-Fälle nicht mehr aus, dass schon bald Eingriffe verschoben werden müssen, die nicht lebensbedrohlich sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

