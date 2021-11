Corona-Medikamente zeigen noch nicht gewünschte Wirkung - auch in Mindelheim

Plus Im Klinikum Mindelheim setzen Mediziner im Kampf gegen Corona auch auf Medikamente. Die Bilanz ist bisher eher ernüchternd, sagt der Chefarzt.

Corona überlagert alles: Kein Gesundheitsthema bewegt die Menschen seit Wochen und Monaten mehr als die Bekämpfung des Coronavirus. Neben der von Experten dringend empfohlenen Impfung und sogar Auffrischung des Impfschutzes setzen viele ihre Hoffnungen auf Medikamente, um so Erkrankten besser helfen zu können. Auch am Mindelheimer Klinikum werden alle zugelassenen Medikamente gegen Corona eingesetzt.