Mindelheim

vor 2 Min.

Corona und das Problem mit dem Hund

Was tun, wenn Frauchen in Quarantäne ist? Dieser junge Dalmatiner durfte von der Halterin nicht an die frische Luft geführt werden.

Plus Eine an Corona erkrankte Frau aus Mindelheim darf mit ihrem Welpen nicht an die frische Luft und fühlt das Tierwohl in den Hintergrund gestellt. Was das Gesundheitsamt zu dem Fall sagt.

Von Johann Stoll

Das ist die Geschichte einer jungen Mindelheimerin, die am Coronavirus erkrankt war. Sie will anonym bleiben, die Redaktion kennt ihren Namen. Wie bei Corona-Fällen üblich, musste sich die Frau in Quarantäne begeben, die das Gesundheitsamt angeordnet hat. Alle Vorgaben hat sie akribisch eingehalten. „Mit vollem Verständnis und ohne Diskussion halte ich mich an die geltenden Regeln, egal wie gut oder schlecht es mir damit geht.“ Nicht sie zähle, sondern ihre Mitmenschen. Ein Problem gab es aber, und weil sie vermutet, dass es anderen auch so geht, hat sie sich an die Zeitung gewandt.

