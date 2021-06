Mindelheim

vor 31 Min.

Das Maristenkolleg in Mindelheim bekommt eine neue Schulleiterin

Plus Neben der Realschule wird auch das Gymnasium künftig von einer Frau geleitet.

Von Johann Stoll

Die Spannung in Mindelheim war groß, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das Maristenkolleg in Mindelheim wird künftig von zwei Frauen geführt: Neben Maria Schmölz, die die Realschule weiterhin leitet, rückt auch an die Spitze des Gymnasiums als Nachfolger von Oberstudiendirektor Gottfried Wesseli eine Frau. Die neue Schulleiterin des Gymnasiums tritt ihre Stelle am 1. August an.

