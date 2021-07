Debatte um Mindelheimer Sendemast: Wie gefährlich strahlt 5G?

Plus In Mindelheim ist der erste Sendemast von zwei Netzbetreibern nachgerüstet worden. Die Bürgerinitiative „Aufklärung 5G“ fordert mehr Schutz für die Bevölkerung.

Nach Vodafone nun Telefonica Germany: Mobilfunknetzbetreiber bauen derzeit ihr Funknetz in Mindelheim mit umstrittenen 5G-Sendeanlagen aus. Der seit vielen Jahren als Sendemast genutzte Standort im Wald oberhalb des sogenannten Dömlingsbergs im Osten von Mindelheim bekommt nun die zweite 5G-Sendeanlage. Die Bürgerinitiative „Aufklärung 5G“ sieht das mit Sorge.