Den Geheimnissen der Mindelheimer Mindelburg auf der Spur

Plus Derzeit untersuchen Archäologen Bodenschichten auf der Mindelburg. Dabei haben die Fachleute bereits ein paar neue, spannende Erkenntnisse zutage gefördert – und Rätselhaftes.

Auf der Mindelburg finden derzeit Ausgrabungsarbeiten im Burg- und im Innenhof statt. Vor Ort sind zwei Archäologen, die sich auf das Mittelalter spezialisiert haben. Sie gehören zur Firma Specht aus Schwebheim in Unterfranken und wollen der mittelalterlichen Anlage in Mindelheim das eine oder andere Geheimnis entlocken – und das ist auch bereits gelungen.