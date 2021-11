Der Alpenverein Mindelheim war trotz Corona sehr aktiv

Beim Edelweißabend in Mindelheim wurde deutlich, wie vielfältig das Angebot für Bergfreunde ist.

Als eine der letzten größeren öffentlichen Veranstaltungen konnte der Edelweißabend des Alpenvereins noch im Forum stattfinden. Der Vorsitzende Gerhard Groos berichtete in seinem Rückblick über die Jahre 2020 und 2021, die durch die Corona-Pandemie stark geprägt waren. Von November bis März waren in beiden Jahren keine Veranstaltungen möglich. Im Sommer dagegen war der DAV wieder aktiv und 2021 fanden sogar wieder Touren nach Österreich, Südtirol und in die Schweiz statt.

Groos zeigte Bilder vom reichhaltigen Tourenangebot, wie Wanderungen, Bergtouren, Eistouren, Klettern, Skitouren, Schneeschuh- und Mountainbike-Touren. Auch auf der Kletteranlage in Mindelheim wurden verschiedene Kurse abgehalten und neue Kletterrouten geschraubt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Für die Kletteranlage konnte im Sommer ein neuer Kletterturmreferent gefunden werden. Georg Zimmermann stellte sich und seine bisherigen Aktivitäten auf der Kletteranlage vor und berichtete, was für die Zukunft dort geplant ist.

Feier zum Jubiläum "100 Jahre Mindelheimer Hütte"

Ausführlich berichtete Groos auch über das Jubiläum „100 Jahre Mindelheimer Hütte“, das im August mit einem Sternmarsch und einem geselligen Abend nachgefeiert werden konnte. Auch der Vortrag von Chronist Fritz Wölfle und Ernst Vogt vom „Rucksackradio“ kam sehr gut an.

Groos hielt die Besucher auch über den inzwischen fertiggestellten Ersatzneubau im Bereich der Materialseilbahn für die Belegschaft auf dem Laufenden und zeigte ein Video von den aufwendigen Baumaßnahmen auf 2000 Metern Höhe.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Weiter verabschiedete Groos die ausgeschiedenen ehrenamtlichen Mitglieder und Mitarbeiterin der Geschäftsstelle und stellte die neue Kraft und die neuen Fachübungsleiter vor. Anschließend konnten noch langjährige Mitglieder geehrt werden. Hier wurde auch Fritz Wölfle für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. (mz)